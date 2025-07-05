السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

إصلاح خط رئيسي للمياه في أبو حماد بالشرقية

رئيس مركزأبوحماد
رئيس مركزأبوحماد يتابع إصلاح ماسورة مياه الشرب بالشرقية

قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية بتفقد أعمال إصلاح وصيانة ماسورة خط مياه الشرب التي تضررت مؤخرًا. 

ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الفرق الفنية تبذل قصارى جهدها لإنجاز الإصلاحات في وقت قياسي لتفادي أي انقطاع طويل للمياه. 

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وجاء ذلك تنفيذا  لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إصلاح أعطال وانفجارات خطوط مياه الشرب الناتجة لأى سبب وسرعة توصيل المياه للمواطنين.

تفقد ماكينات ضغط المياه 

كما تفقد رئيس مركز ومدينة أبوحماد، اليوم ماكينات ضغط المياه من نوع كوبوتا، وذلك في إطار حرصه على ضمان كفاءة العمل وسلامة المعدات.وخلال الجولة التفقدية، شدد معجل على أهمية إجراء الصيانة الدورية لهذه الماكينات بشكل مستمر. تأتي هذه التوجيهات تحسبًا لأي أعطال مفاجئة قد تؤثر على سير العمل، ولضمان جاهزية الماكينات للعمل بكفاءة عالية في جميع الأوقات. 

كما تابع  المهندس سامي معجل اليوم سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعًا حيويًا يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية بالمدينة. يتمثل في إنشاء كوبري المركز، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين. 

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ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

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عودة المياه خط مياه الشرب الانتهاء من اعمال الاصلاح سرعة الانتهاء المهندس سامي معجل رئيس مركز ابوحماد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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