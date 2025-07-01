الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأمطار تكشف ضعف شبكات الصرف بالشرقية والمياه تغرق الشوارع في محيط ديوان المحافظة (فيديو)

أمطارالشرقية تكشف
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف،فيتو

كشفت موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة الشرقية، اليوم، عن ضعف البنية التحتية وتهالك شبكات تصريف مياه الأمطار، بعدما غمرت المياه عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتسببت في ارتباك مروري بمختلف المراكز والمدن.

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية وتحذيرات للمواطنين بسبب الأمطار والطقس السيء

فيما  تجمعت كميات كبيرة من المياه على بعد أمتار قليلة من مكتب المحافظ بديوان عام المحافظة الكائن بمدينة الزقازيق في مشهد أثار استياء المواطنين، وسط مطالبات بسرعة التدخل وإعادة تأهيل شبكات الصرف، لتفادي تكرار الأزمة مع كل موجة طقس سيئ.

فيما استغل عدد من الأطفال سقوط الأمطار في اللعب واللهو وسط الشوارع المغمورة بالمياه، هربًا من حرارة الجو المرتفعة.

أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

الشرقية تعلن حالة الطوارئ 

وشهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة تسببت في تكوين تجمعات مائية بعدد من الشوارع، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، خاصة القرى التابعة لمراكز بلبيس وأبو كبير وأبو حماد.

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية وتحذيرات للمواطنين بسبب الأمطار والطقس السيء

ناشد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المواطنين بعدم التواجد في الشوارع والطرق الرئيسية خلال فترات سقوط الأمطار وهبوب الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامتهم ولتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة التقلبات الجوية.

أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتعاون مع أجهزة المحافظة التي أعلنت حالة الطوارئ، ودفعت بكافة فرق الطوارئ والمعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا أن سلامة المواطنين أولوية قصوى.

أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية استمرار فرص لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية قد تغزر أحيانا  على مناطق من الوجه البحرى " المنوفية، الغريية، القليوبية، الشرقية" ومدن القناة

<span style=
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة

ويستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى  قد يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء  ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو
أمطارالشرقية تكشف ضعف شبكات التصريف..وتغرق الشوارع قرب ديوان المحافظة،فيتو

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط امطارغزيرة بالشرقية الأرصاد الجوية طقس سىء بالشرقية أخبار طقس طقس الشرقية اليوم اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع مناقشة تعديل قانون التعليم بالنواب.. الوزير: تهدف لتحقيق نقلة في المنظومة.. لا يمس مجانيته.. تضع حدا لمشكلات الثانوية العامة.. شهادة البكالوريا اختياري.. واللجنة البرلمانية: ندرس بتأن

"السقا" و"فهمي" يصلان العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (فيديو)

بحكيلك عن الأيام، تعاون فني جديد يجمع حسام حبيب ورامي صبري

محمد عبد اللطيف يستعرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا بالنواب

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بلوك مختلف في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (فيديو)

احتفال مجمع الإعلام وعلوم الرياضة وتعليم الوادي الجديد بذكرى ثورة 30 يونيو

البترول تراقب منظومة الصرف الصناعي بمنطقة مسطرد

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالميا بعد الموافقة على مشروع ترامب الضريبي

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

وزير الطيران يتابع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

مؤشر الذهب في مرمى العاصفة.. رهانات البنوك المركزية تربك الأسعار

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

بعد حادث الطريق الإقليمي، قرار عاجل من محافظ الجيزة للحفاظ علي أرواح المواطنين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية