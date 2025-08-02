قتلى في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية

أفادت السلطات الأمريكية بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية، فيما لا يزال البحث جاريا عن المشتبه به.

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا في بيان إن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مسلحًا.

وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة جرانيت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريق من وحدة التدخل السريع قام بتفتيش منزل المشتبه به، الذي لا يزال مطلق السراح حتى الآن.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تفاصيل بشأن ملابسات إطلاق النار أو الحالة الصحية للمصابين.

وقالت ساندرا باركر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك، والذي يشمل ولاية مونتانا ضمن نطاقه، إن المكتب يقدم المساعدة في التعامل مع حادثة إطلاق النار، لكنها أحالت الاستفسارات بشأن التفاصيل إلى السلطات المحلية.

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