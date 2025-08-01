الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ترامب يرفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة لاتفاق شامل

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أفادت شبكة “أكسيوس” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل وقال "سترون قريبا".


وقال ترامب: ويتكوف يقوم بعمل عظيم ولم أتلق حتى اللحظة إحاطة منه بشأن زيارته لـغزة.

 

وتابع: أشعر بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة لكن حماس مسئولة عن سرقة وبيع ما يدخل القطاع من مساعدات.


واختتم قائلا: نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل.

 

وقبل وقت سابق وثقت مجموعة من الصور، اليوم الجمعة، زيارة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، لغزة لفهم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر.

 

ويتكوف سيتوجه لغزة لتفقد إيصال المساعدات

ومساء أمس الخميس، قال البيت الأبيض، إن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف بحث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إيصال المساعدات لغزة.

وأضاف البيت الأبيض: ويتكوف سيتوجه لغزة لتفقد إيصال المساعدات.. وترامب سيوافق على خطة مساعدات جديدة لغزة بعد زيارة ويتكوف غدا.

مبعوث ترامب يتوجه إلى إسرائيل

وأفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة.

 

ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال

وتعد هذه أول زيارة لويتكوف إلى دولة الاحتلال منذ أشهر وتأتي في ظل جمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى والأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقال مسئول أمريكي إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك".

 

تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة

تأتي زيارة ويتكوف وسط تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة ووجود مؤشرات إلى تراجع تأييد دولة الاحتلال في الشارع الأمريكي وفي صفوف الحزب الجمهوري.

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