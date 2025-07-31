إعلام عبري: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية مع وزراء وقادة كبار

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية مع وزراء وقادة أمنيين.

مبعوث ترامب يتوجه إلى إسرائيل

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة.

ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال

وتعد هذه أول زيارة لويتكوف إلى دولة الاحتلال منذ أشهر وتأتي في ظل جمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى والأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقال مسئول أمريكي إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك".

تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة

تأتي زيارة ويتكوف وسط تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة ووجود مؤشرات إلى تراجع تأييد دولة الاحتلال في الشارع الأمريكي وفي صفوف الحزب الجمهوري.

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