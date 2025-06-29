استشارى: الطقس الحار يؤثر على شهية طفلك وهذه أبرز الحلول

مع ارتفاع حرارة الطقس تحرص الأمهات على تقديم الأكلات الخفيفة لأفراد الأسرة خاصة الصغار، والأكلات الخفيفة تخفف الشعور بالطقس الحار على الصغار ويحميهم من الخمول والتعب بل وتساعدهم على اللعب والنشاط.

الطقس الحار يؤثر على شهية طفلك

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الطقس الحار يؤثر على شهية الأطفال لذا يجب عدم الضغط عليهم فى تقديم الطعام طوال اليوم، مع تقديم الأكلات الخفيفة والسلطة الغنية بالألياف لأنها تغذيهم وتمد الجسم بالمياة ما يخفف عنهم حرارة الطقس، مع ضرورة الابتعاد عن الأكلات الدسمة والمقليات والوجبات السريعة لأنها غنية بالزيوت والدهون التى تزيد شعور الطفل بحرارة الطقس وتؤثر على عملية الهضم وتزيد من خموله، كما أنها تسبب زيادة الوزن، لذا يجب الابتعاد عن هذه الأكلات.

أكلات خفيفة على طفلك فى الطقس الحار

وأضاف شبيب، أنه فى هذا الطقس يجب تقديم الماء والسوائل للطفل على مدار اليوم حفاظا على رطوبة جسمه وتخفيف شعوره بالطقس الحار، حيث يجب تقديم العصائر الطبيعية له بقليل من السكر وإذا كان الطفل أقل من عام يجب أن تكون العصائر بدون سكر، هذا مع السوائل الدافئة مثل النعناع والخمسون فهى سوائل منعشة ومهمة لأنها تقوي المناعة، وايضا يجب تقديم الزبادى والفاكهة للطفل فى هذا الطقس لأنها أكلات خفيفة ومشبعة ومغذية، وذلك حفاظا على تغذية ومناعة الطفل فى الطقس الحار الذى يؤثر على شهيته.

الطقس الحار يؤثر على شهية الطفل

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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