نصائح للتعامل مع ضعف الشهية عند الأطفال فى الطقس الحار

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال، يتأثر الصغار كثيرا بالطقس الحار من حيث يزيد شعورهم بالتعب والخمول وفقدان الشهية.

وتخشى الأمهات على الأطفال من فقدان الشهية لأنها تؤثر على مناعتهم ما يدفعها بالبحث عن وسائل لتشجيعهم على الطعام.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال فى الصيف

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فقدان الشهية في الصيف عند الأطفال أمر شائع الحدوث، وله أسباب عديدة، منها:-

حرارة الطقس تجعل الجسم رافض الطعام كما تجعل جسم الطفل يركز على التبريد وليس الهضم، ما يمنع الشعور بالجوع أو يمل سريعا من الطعام.

الطفل طوال اليوم يشرب مياه وعصائر وايس كريم وبالتالى تكون المعدة ممتلئة طوال الوقت.

اللعب طوال النهار والتعب، يجعل الطفل لا يريد الجلوس الطعام بل يفضل اللعب.

اضطراب النوم والسهر وعدم النوم الكافى يؤثر على مواعيد الطعام وبالتالي يؤثر على تنظيم عمل الجسم.

علاج فقدان الشهية عند الأطفال فى الصيف

وأضاف عبد الحميد، أنه لعلاج فقدان الشهية عند الأطفال فى الصيف، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تقديم الطعام للطفل فى وقت لا يكون الطقس به حار مثل الصباح الباكر أو آخر النهار.

تخفيف كمية الطعام وزيادة عدد الوجبات حيث يفضل تقديم وجبات صغيرة متفرقة على مدار اليوم.

جعل الطفل يشارك في تحضير الطعام يشجعه على تناوله.

تقديم الطعام للطفل فى أطباق ملونة وساندويتشات مرسومة وفاكهة مقطعة حتى يحب تناول الطعام.

تقليل العصائر قبل الطعام وتقديم المياة كثيرا على مدار اليوم ولكن بعيدا عن مواعيد الطعام.

وتابع، أنه فى حالة قلة وزن الطفل وظهور علامات التعب والخمول يجب استشارة طبيب مختص للاطمئنان على صحة الطفل، مشيرا إلى أن هناك أطفال يتاثروا بحر الصيف ويرفضون الطعام ولكن بمجرد انخفاض حرارة الطقس يتود الطفل لطبيعته ويتناول الطعام، المهم مراقبة نشاط الفل ووزنه وليس كمية الطعام فقط.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال فى الصيف

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:-

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

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