الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

 قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مسألة الدولة الفلسطينية ستُطرح في نيويورك "خلال أيام قلائل"، مؤكدا عزم باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو.

 

وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

 وفي شهر أبريل الماضي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو، معتبرا أن هذا الاعتراف لا يشكل مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة سياسية، وهذا ما أكده جان نويل بارو عبر إذاعة RTL.

وأوضح بارو قائلا: "نحن عازمون، بمناسبة مؤتمر سيُعقد خلال أيام قليلة في نيويورك، على أن نُشرك معنا عددا من الدول، بل أيضا جميع الأطراف المعنية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، والدول العربية في المنطقة، من أجل الالتزام برفع كل العقبات التي تعترض طريق إنشاء ووجود دولة فلسطين".

وشدد على أن "هناك ضرورة مطلقة بالطبع، وهي معالجة مسألة نزع سلاح حماس، لأنه لا يمكن تصور مستقبل للسلام والاستقرار في غزة وفلسطين دون استبعاد حماس".

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وزير الخارجية الفرنسي فلسطين باريس فرنسا

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