أخبار الرياضة اليوم: انتهاء أزمة مستحقات كولر مع الأهلي.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا.. كوكا ينضم رسميا إلى الاتفاق السعودي.. مارسيليا الفرنسي يعلن تعاقده مع أوباميانج

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن دينو لامبورتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة عقد المدرب مع القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر ماهر وآدم كايد وشيكو بانزا وناصر منسي.

أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي.

وكان نادي لوهافر الفرنسي قد أعلن منذ أيام عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أحمد حسن كوكا.

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم عمر الوحش لاعب خط الوسط قادما من فريق الاتحاد السكندري وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن الأحمر قرر إيقاف التعامل بشكل نهائي مع وكيل اللاعبين آدم وطني، وكيل اللاعب الشاب محمد عبد الله، نجم فريق الشباب بالنادي، وذلك على خلفية تصريحاته التي تضمنت هجوما في حق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي.

وكان الأهلي قد رفض العرض المقدم لـ محمد عبد الله بسبب ضعف المقابل المادي، بجانب تمسك ريبيرو باستمرار اللاعب مع الفريق.

ظهر لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، لأول مرة بالقميص رقم 10 في المباراة الودية أمام فريق إف سي سيول الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، والتي سجل خلالها هدفين.

وإلى جانب هدفيه، قدم لامين أداءً مميزًا مليئًا بالخطورة والتحركات الهجومية المتواصلة، ما جعله أحد اللاعبين المختارين من قبل المنظمين للحديث بعد اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا (7-3).

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن موقف إدارة نادي نيوكاسل يونايتد من فكرة بيع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك إلى منافسه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصدر المهاجم لعناوين الأخبار خاصة في ظل تغيبه عن الفترة التحضيرية للفريق قبل الموسم الجديد وتمسكه بالانتقال لصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، استعادة خدمات النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي القادسية السعودي.

ونشر النادي الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أعلن فيه التعاقد مع المهاجم الجابوني، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، أنه عاقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بغرامة مالية بسبب سوء سلوك جماهيره خلال فوز النادي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

ووجهت اتهامات لبطل فرنسا، الذي سحق إنتر ميلان 5-0 في ملعب أليانز أرينا في ميونخ، بعد اقتحام المشجعين لأرض الملعب وإشعال الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات وتخريب الممتلكات وعرض رسالة غير لائقة.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إتمام التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لاعبا طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويُعد ضم الشقيقين عدلان إضافة قوية للفريق، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

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