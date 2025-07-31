يويفا يعاقب باريس سان جيرمان بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، أنه عاقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بغرامة مالية بسبب سوء سلوك جماهيره خلال فوز النادي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

سبب عقوبة باريس سان جيرمان

ووجهت اتهامات لبطل فرنسا، الذي سحق إنتر ميلان 5-0 في ملعب أليانز أرينا في ميونخ، بعد اقتحام المشجعين لأرض الملعب وإشعال الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات وتخريب الممتلكات وعرض رسالة غير لائقة.

وتدفق آلاف من مشجعي باريس سان جيرمان إلى أرض الملعب بعد صفارة النهاية للاحتفال بأول لقب للنادي في كأس أوروبا، مع دخول عدد كبير من المشجعين من خلف المرمى إلى أرض الملعب، مما أربك المشرفين على الملعب الذين كافحوا من أجل استمرار سيطرتهم على الأجواء.

وفي المجمل، تم تغريم باريس سان جيرمان 148 ألف يورو (169208.40 دولار)، وكانت العقوبة الأكبر هي اقتحام الملعب واستخدام الألعاب النارية.

وأصدرت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا حظرا على بيع تذاكر مباريات باريس سان جيرمان خارج أرضه وذلك لمباراة واحدة خاصة بـ يويفا، مع تعليق العمل بالعقوبة لمدة عامي.

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