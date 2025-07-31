لامين يامال يكشف عن حلم الطفولة الذي حققه

ظهر لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، لأول مرة بالقميص رقم 10 في المباراة الودية أمام فريق إف سي سيول الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، والتي سجل خلالها هدفين.

برشلونة يسحق سيول 3/7 وديا

وإلى جانب هدفيه، قدم لامين أداءً مميزًا مليئًا بالخطورة والتحركات الهجومية المتواصلة، ما جعله أحد اللاعبين المختارين من قبل المنظمين للحديث بعد اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا (7-3).

لامين يامال يحقق حلم الطفولة

وقال يامال، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعيد جدًا، لقد كان حلمًا يراودني منذ الطفولة، أن أسجل هدفًا بهذا القميص وبهذا الرقم، إنه أمر مميز جدًا، سعيد بالتسجيل وبالفوز".

من ناحية أخرى، عبر يامال عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي لقيها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وأظهر في الوقت ذاته طموحًا كبيرًا للموسم المقبل: "شكرًا جزيلًا لكم على دعمكم لنا في كل بلد، نحن ممتنون جدًا، نأمل أن يكون هذا الموسم ناجحًا للغاية، وأن نحقق الكثير من الألقاب".

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