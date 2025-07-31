الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يكشف عن حلم الطفولة الذي حققه

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

 ظهر لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، لأول مرة بالقميص رقم 10 في المباراة الودية أمام فريق إف سي سيول الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، والتي سجل خلالها هدفين.

 

برشلونة يسحق سيول 3/7 وديا

 وإلى جانب هدفيه، قدم لامين أداءً مميزًا مليئًا بالخطورة والتحركات الهجومية المتواصلة، ما جعله أحد اللاعبين المختارين من قبل المنظمين للحديث بعد اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا (7-3).

لامين يامال يحقق حلم الطفولة

وقال يامال، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعيد جدًا، لقد كان حلمًا يراودني منذ الطفولة، أن أسجل هدفًا بهذا القميص وبهذا الرقم، إنه أمر مميز جدًا، سعيد بالتسجيل وبالفوز".

من ناحية أخرى، عبر يامال عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي لقيها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وأظهر في الوقت ذاته طموحًا كبيرًا للموسم المقبل: "شكرًا جزيلًا لكم على دعمكم لنا في كل بلد، نحن ممتنون جدًا، نأمل أن يكون هذا الموسم ناجحًا للغاية، وأن نحقق الكثير من الألقاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لامين يامال يامال برشلونة نادي برشلونة سيول الكوري الجنوبي

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح سيول 7- 3 استعدادا للموسم الجديد

بعد صفقة راشفورد، برشلونة يستهدف ضم مهاجم جديد من الدوري الإنجليزي

آخر تجهيزات ملعب الكامب نو معقل برشلونة التاريخي (فيديو)

في استفتاء صحيفة "ماركا"، لامين يامال يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

الأكثر قراءة

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads