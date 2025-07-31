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رياضة

رسميا، الاتفاق السعودي يتعاقد مع أحمد حسن كوكا

كوكا، فيتو
كوكا، فيتو

أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي.

وكان نادي لوهافر الفرنسي قد أعلن منذ أيام عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أحمد حسن كوكا.

الاتفاق يعلن ضم كوكا

وكشف الاتفاق السعودي عن الصفقة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، حيث نشر صورة لـ كوكا معلقا عليها: "كوكا اتفاقي".

تفاصيل تعاقد كوكا مع الاتفاق السعودي

وتم الاتفاق مع المهاجم صاحب الـ32 عاما على الانضمام لصفوف الفريق لمدة موسم واحد، بعدما أجرى كوكا في الأيام الماضية الكشف الطبي بنجاح، قبل انضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا في البرتغال.

وخاض كوكا مسيرة حافلة في الدوريات الأوروبية بدأت هذه المسيرة عام 2011 في ريو أفي البرتغالي حيث دافع عن ألوان عدد من الفرق مثل براجا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وقونيا سبور وألانيا في تركيا ورايو آفي في البرتغال وأخيرا مع لوهافر الفرنسي.

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