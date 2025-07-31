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رياضة

المقاولون العرب يعلن تعاقده مع عمر الوحش

المقاولون العرب يعلن
المقاولون العرب يعلن ضم عمر الوحش

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم عمر الوحش لاعب خط الوسط قادما من فريق الاتحاد السكندري وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم اللاعب في تدريبات فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.

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المقاولون العرب نادي المقاولون العرب محسن صلاح طلعت محرم

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