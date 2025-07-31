مارسيليا الفرنسي يعلن تعاقده مع أوباميانج

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، استعادة خدمات النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي القادسية السعودي.

ونشر النادي الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أعلن فيه التعاقد مع المهاجم الجابوني، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

أرقام من مسيرة أوباميانج

ولعب أوباميانج في صفوف مارسيليا خلال موسم 2023-2024، قبل الانتقال إلى القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك المهاجم الجابوني في 36 مباراة مع الفريق السعودي، سجل خلالها 21 هدفًا، وساهم في حصوله على المركز الرابع بدوري روشن.

غير أن القادسية قرر الاستغناء عن صاحب 36 عامًا عقب نهاية الموسم المنصرم، من أجل التعاقد مع الإيطالي ماتيو ريتيجي من أتالانتا.

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