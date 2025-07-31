الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مارسيليا الفرنسي يعلن تعاقده مع أوباميانج

أوباميانج، فيتو
أوباميانج، فيتو

 أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، استعادة خدمات النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي القادسية السعودي.

ونشر النادي الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أعلن فيه التعاقد مع المهاجم الجابوني، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

 

أرقام من مسيرة أوباميانج

 ولعب أوباميانج في صفوف مارسيليا خلال موسم 2023-2024، قبل الانتقال إلى القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك المهاجم الجابوني في 36 مباراة مع الفريق السعودي، سجل خلالها 21 هدفًا، وساهم في حصوله على المركز الرابع بدوري روشن.

غير أن القادسية قرر الاستغناء عن صاحب 36 عامًا عقب نهاية الموسم المنصرم، من أجل التعاقد مع الإيطالي ماتيو ريتيجي من أتالانتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوباميانج مارسيليا الفرنسي مارسيليا القادسية السعودي أولمبيك مارسيليا

مواد متعلقة

أوباميانج لجماهير مارسيليا الفرنسي: سنحدث ضجة كبيرة ولا أطيق الانتظار للعب مجددا

مارسيليا الفرنسي يصدم البرازيلي نيمار

ثنائي عربي مرشح لتدعيم دفاع مارسيليا الفرنسي

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

التحقيق مع المتهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة بالإسكندرية

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

بعد صراع شرس مع الأهلي، الثنائي عدلان ينضمان لـ يد الزمالك رسميا

قانون العقوبات، عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وفقا للقانون

خدمات

المزيد

قانون العقوبات، عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وفقا للقانون

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه»، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن الحياة بعد الموت

ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟ أمين الفتوى يجيب

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads