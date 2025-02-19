قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رفعت وكالة ناسا تقديراتها لاحتمالية اصطدام الكويكب 2024 YR4 (قاتل المدن) بالأرض خلال السنوات السبع المقبلة.

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

وارتفعت النسبة من 1.2٪ إلى 2.3٪، ثم إلى 2.6٪، وأخيرا إلى 3.1٪، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة.

ويبلغ قطر الكويكب نحو 54 مترا، أي ما يعادل تقريبا عرض برج بيزا المائل. ورغم أنه ليس كبيرا بما يكفي لإنهاء الحضارة البشرية، فإن اصطدامه قد يكون مدمرا لمدينة كبيرة، إذ يمكن أن يطلق طاقة تعادل 8 ميغاطن، أي أكثر من 500 ضعف الطاقة المنبعثة من القنبلة الذرية التي دمرت هيروشيما.

وتشير التقديرات إلى أن هناك احتمالا بنسبة 96.9٪ ألا يصطدم الكويكب بالأرض على الإطلاق. ومع توفر مزيد من البيانات، من المرجح أن تنخفض نسبة الاصطدام إلى 0٪، بناء على تحليل مستوى المخاطر الحالي لدى ناسا.

ويصنف العلماء المخاطر التي تشكلها الأجسام القريبة من الأرض باستخدام مقياس تورينو، حيث حصل الكويكب 2024 YR4 على تصنيف 3 من 10، ما يشير إلى تهديد يفوق عتبة 1٪ لاحتمالية الاصطدام.

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