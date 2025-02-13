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ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

باقة النجوم المزهرة،
باقة النجوم المزهرة، فيتو

نشرت وكالة ناسا صورة مركبة لسديم 30 سمكة ذهبية من مجرة ماجلان السحابية الكبيرة، تجمع صورا التقطها عدد من التلسكوبات، لتشكل باقة كونية. 

ووصفتها بأنها "باقة من آلاف النجوم المزهرة".

باقة من آلاف النجوم المزهرة

ووفقا لناسا، حصلت ناسا علي هذه الصورة بواسطة تلسكوبي تشاندرا وهابل الفضائيين، بالإضافة إلى تلسكوب ALMA الراديوي. مشيرة إلى أن أول الأجهزة أمضى 23 يوما في المراقبة لجمع البيانات عن النجوم الضخمة والثنائية والناشئة، وعناقيد النجوم الأصغر، والرياح النجمية، وغاز المستعر الأعظم في السديم.

السديم يبعد عن الأرض حوالي 160 ألف سنة ضوئية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير الوكالة إلى أن السديم يبعد عن الأرض حوالي 160 ألف سنة ضوئية ويحتوي على عدد من النجوم الضخمة جدا وأخرى فتية سبق أن اكتشفها علماء الفلك. وأن لدى السديم ما يكفي من "الوقود" لضمان ولادة نجوم جديدة على الأقل لمدة 25 مليون سنة.

وتؤكد ناسا، أن مجموع البيانات التي حصلت عليها ستكون الأفضل في المستقبل المنظور لدراسة انبعاثات الأشعة السينية في مناطق تشكل النجوم.

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