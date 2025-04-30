السماء في مايو.. زخة شهب إيتا الدلويات تزين ليالي الأسبوع الأول.. ظهور خاص لقمر الزهور.. واقتران للقمر مع خلية النحل والمريخ

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن الظواهر الفلكية لشهر مايو، حيث يتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) 2 مايو، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد في الغروب بعد منتصف الليل.

وبولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

وقال تادرس إنه بعد غروب شمس يوم 3 مايو، ودخول الليل يتراءى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية)، ويظل هذا المشهد مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى بدء غروبه في الـ 2:00 صباحا فجر اليوم التالي.

ويكون هذا الاقتران بالقرب من الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهذا الحشد يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض، ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، ويظهر كسحابة مجسمة في كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609، وتمكن من رؤية 40 نجما فقط، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة يتم استخدام تلسكوب صغير.

وفى 4 مايو، يتراءى القمر في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، حيث يضيء نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50% فيما يعرف بطور التربيع الأول.

علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب وهو اتجاه الشمس، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.



اقتران القمر وقلب الأسد

وأوضح تادرس أنه بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 5 مايو، يتراءى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 2:30 صباحا.

زخة شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids

وتزين سماء 5,6 مايو زخة شهب إيتا الدلويات وهي إحدى زختين على مدار العام يُسببها مذنب هالي الشهير Halley Comet عندما تمر الأرض في نفايات وبقايا هذا المذنب، والزخة الثانية هي زخة شهب الجباريات التي تأتي في أكتوبر من كل عام سُميت زخة إيتا الدلويات بهذا الاسم لأن الشهب تسقط كما لو كانت آتية من مجموعة نجوم برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم هذا البرج) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء.



ويصل متوسط عدد الشهب إلى حوالي 30 شهابا في الساعة، ولكن لوجود القمر بالسماء في هذه الفترة سيجعل رؤية الشهب أصعب قليلا هذا العام، خصوصا الضعيف منها علما بأن أفضل وقت لمشاهدة زخات الشهب يكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والشبورة والغبار.



وعند غروب الشمس ودخول الليل في 10 مايو يتراءى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ في الغروب بغضون الـ 4:25 صباح اليوم التالي.

و نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.



القمر في الأوج

وأكد تادرس أن القمر في 11 مايو يكون في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 406,200 كم، علما بأن منطقة الأوج تتغير من شهر لآخر، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج.

وفى 12 مايو يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100% وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 إلى 14 مايو.



ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الزهور لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام.كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

اقتران القمر وأنتاريس

وفي 13 مايو يشرق القمر في الـ 9:10 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب)، وهو ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



وفي 20 مايو يشرق القمر في ذلك اليوم بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو اتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)، ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

وفى 23 مايو يشرق القمر في الـ 3:10 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



وفى 24 مايو بشرق القمر في الـ 3:40 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر في الحضيض

ويكون القمر في 26 مايو في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 359,000 كم، علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لآخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم، وهو الشرط الذي ينطبق على وضع القمر في ذلك اليوم، ومع كونه هلالا ضعيفا، إلا أنه سيكون عملاقا موضحا أن ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الحضيض.

ويتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، يوم 30 مايو ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد في الغروب في الـ 11:20 مساء، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

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