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ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

أعلنت وكالة ناسا أنها أجّلت موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية مرة أخرى، بسبب سوء أحوال الطقس في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة على الأرض.

تأجيل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon 

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:" تقرر تأجيل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية الذي كان مقررا في 6 ديسمبر الجاري.

وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة قبالة سواحل فلوريدا، وتتوقع ناسا وشركة سبيس إكس أن المركبة ستنفصل عن المحطة وتعود إلى الأرض في 12 ديسمبر الجاري".

الظروف الجوية غير المواتية

وأضاف البيان:"تأجيل موعد انفصال المركبة مكّن رواد ناسا على متن المحطة من استكمال نقل المعدات ونتائج التجارب العلمية إلى Cargo Dragon لتعود بهم إلى الأرض".

وكان من المفترض أن تنفصل المركبة عن المحطة الفضائية الدولية لتعود إلى الأرض في 5 ديسمبر الجاري، لكن ناسا قررت تأجيل هذا الموعد حتى 6 ديسمبر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، ولنفس الأسباب تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى حتى 12 ديسمبر.

 

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