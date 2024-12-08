ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا أنها أجّلت موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية مرة أخرى، بسبب سوء أحوال الطقس في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة على الأرض.

تأجيل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:" تقرر تأجيل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية الذي كان مقررا في 6 ديسمبر الجاري.

وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها المركبة قبالة سواحل فلوريدا، وتتوقع ناسا وشركة سبيس إكس أن المركبة ستنفصل عن المحطة وتعود إلى الأرض في 12 ديسمبر الجاري".

الظروف الجوية غير المواتية

وأضاف البيان:"تأجيل موعد انفصال المركبة مكّن رواد ناسا على متن المحطة من استكمال نقل المعدات ونتائج التجارب العلمية إلى Cargo Dragon لتعود بهم إلى الأرض".

وكان من المفترض أن تنفصل المركبة عن المحطة الفضائية الدولية لتعود إلى الأرض في 5 ديسمبر الجاري، لكن ناسا قررت تأجيل هذا الموعد حتى 6 ديسمبر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، ولنفس الأسباب تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى حتى 12 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.