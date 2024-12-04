ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

رصد رائد ناسا، دون بيتيت، في وقت سابق من هذا الأسبوع مشهدا رائعا من محطة الفضاء الدولية لمجموعة من الأضواء اللامعة تطفو فوق أفق الأرض وترقص في الفضاء.

الأضواء اللامعة تطفو فوق أفق الأرض وترقص في الفضاء

Cosmic fireflies. Actually, these are Starlink satellites momentarily flashing sunlight towards @Space_Station. pic.twitter.com/rOKUdLlP3f — Don Pettit (@astro_Pettit) December 1, 2024

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأجسام المتلألئة تحلق على ارتفاع 250 ميلا (400 كيلومتر) فوق سطح الأرض.

ولكن تبين أن هذه الأضواء ليست ظواهر سماوية طبيعية، بل هي ظاهرة من صنع الإنسان تسيطر على مدار الأرض.

ونشر بيتيت مقطع الفيديو واصفا المشهد المدهش بـ"اليراعات الكونية". ولكن سرعان ما كشف عن الحقيقة قائلا: "في الواقع، هذه هي الأقمار الصناعية لستارلينك التي تعكس ضوء الشمس باتجاه محطة الفضاء الدولية".

ويأتي هذا الفيديو ليُظهر واقع مدار الأرض المنخفض اليوم، الذي أصبح مليئا بأجسام من صنع الإنسان والتي تعكر جماله الطبيعي.

وبدأت شركة "سبيس إكس" في إطلاق أقمار ستارلينك في عام 2019 بهدف توفير الاتصال بالإنترنت للمناطق النائية أو التي تعاني من ضعف في الاتصال بالإنترنت.

وهناك حاليا أكثر من 6700 قمر ستارلينك في المدار، والعدد في تزايد مستمر مع إطلاق المزيد منها باستخدام صواريخ فالكون 9.

تثير الأقمار الصناعية المدارية قلق علماء الفلك لأنها تضيف الكثير من الضوضاء إلى الصور التي تلتقطها المراصد الأرضية، وهو ما تفعله عن طريق عكس ضوء الشمس بنفس الطريقة التي تظهر في فيديو بيتيت. تعبث الأقمار الصناعية بالبيانات العلمية، وتظهر كخطوط ساطعة في الصور الفلكية.

ويتزايد القلق مع خطط "سبيس إكس" لإطلاق نحو 42 ألف قمر صناعي من ستارلينك إلى الفضاء، على الرغم من أن إدارة الطيران الفيدرالية قد وافقت حتى الآن على إطلاق 12 ألفا فقط.

مبادرة "ألف شراع" الصينية

وهذا دون ذكر المشاريع الضخمة الأخرى المعلقة، بما في ذلك مبادرة "ألف شراع" الصينية التي قد تشمل ما يزيد عن 13 ألف قمر صناعي.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت "سبيس إكس" بإطلاق أقمار ستارلينك مخصصة لتوفير الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة، وهي أقمار تضيء أكثر من الأقمار العادية بخمس مرات، وفقا لدراسة حديثة. وهذه الأقمار الجديدة تدور على ارتفاع أقل مما يجعلها تبدو أكثر سطوعا.

وتدور أقمار ستارلينك العادية على ارتفاع 550 كم فوق سطح الأرض، بينما تدور نظيراتها ذات الاتصال المباشر على مسافة أقرب بكثير تبلغ 350 كم.

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