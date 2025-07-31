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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية: 87 مليار دولار عائدات الرسوم الجمركية بالنصف الأول من 2025

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس: حصلنا على 87 مليار دولار من الرسوم الجمركية في النصف الأول من 2025.

وأضافت الخزانة الأمريكية: إيرادات الرسوم الجمركية في النصف الأول من 2025 تجاوزت إيرادات 2024.

ترامب يوجه حربه الاقتصادية نحو الهند

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه سيكشف في نهاية الأسبوع عن إجراءات إضافية ستتخذ ضد الهند، بخلاف الرسوم الجمركية على الواردات، وذلك بسبب تعاملاتها التجارية مع روسيا.

تعاملات الهند التجارية مع روسيا

جاء ذلك خلال حديث ترامب مع الصحفيين حيث أشار إلى وجود عجز تجاري في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الهند تفرض "بعضا من أعلى الرسوم الجمركية في العالم".

وأضاف ترامب: "هم مستعدون لخفضها بشكل كبير، لكننا سنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض مع الهند وسنرى نتائج المفاوضات. سواء توصلنا لاتفاق أو فرضنا رسوما معينة عليهم، ستعرفون ذلك بنهاية الأسبوع".

حرمان موسكو من تمويل عمليتها العسكرية في دونباس

وفي السياق، ذكر السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام عبر منشور له على منصة "إكس"، أن ترامب يريد فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين بهدف حرمان موسكو من تمويل عمليتها العسكرية في دونباس.

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