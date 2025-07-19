روسيا: حلف الناتو يسلح هذه الدولة ويجرها لصراع معنا

قالت روسيا، اليوم السبت، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تسلح مولدوفا وتجرها إلى صراع مع موسكو.

أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أستراليا سوف تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز ضمن حزمة مساعدات بقيمة 160 مليون دولار.

روسيا ستقصف أهدافها في أوكرانيا بقوة متزايدة

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الجيش الروسي سيقصف أهدافه على أراضي أوكرانيا بما في ذلك كييف بقوة متزايدة وأن دحر نظام كييف مستمر رغم العقوبات الجديدة.

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا.

وأوضحت أن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تتضمن حظرا على المعاملات المتعلقة بخطى أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2.

المصادر قالت أيضا إن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تتضمن خفض سقف أسعار النفط الخام في مجموعة السبع إلى نحو 47.6 دولار للبرميل.

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