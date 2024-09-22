الأحد 22 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكمثرى، تنظم ضغط الدم وتخفض الكوليسترول وتعزز صحة الجهاز الهضمي

الكمثرى, فيتو
الكمثرى, فيتو

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى مهمة لصحة الكبار والصغار وينصح الخبراء دائما بتناولها فى موسمها.

أهمية تناول الكمثرى 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكمثرى، أو الإجاص كما تُعرف في بعض المناطق، هي فاكهة لذيذة ومغذية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتتميز الكمثرى بقوامها العصيري ونكهتها الحلوة التي تجذب الكثيرين، إلى جانب كونها مليئة بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعلها خيار ممتاز ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد الكمثرى 

فوائد الكمثرى للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها طوال موسمها:-

  • تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والألياف تلعب دور حاسم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
  • كما تساهم الألياف الموجودة فى الكمثرى في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في إدارة الوزن وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.
  • تحتوي الكمثرى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فهي غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحافظ على صحة الجلد من خلال دوره الفعّال في إنتاج الكولاجين.
  • الكمثرى تحتوي على فيتامين K الضروري لتخثر الدم وصحة العظام.
  • تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ذلك يعود إلى الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول وتساعد في التخلص منه. هذا الأمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • الكمثرى تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات التي تساهم في حماية الخلايا من التلف الذي قد ينتج عن الجذور الحرة، هذه المضادات تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.
  • تعتبر خيار مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض الفواكه الأخرى، مثل التفاح أو الخوخ، بفضل احتوائها على نسبة أقل من المركبات التي قد تسبب التحسس، فإنها تعد بديل آمن في كثير من الحالات.
  • الكمثرى مفيدة لصحة القلب بسبب محتواها الجيد من البوتاسيوم، والبوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمشاكل القلبية المرتبطة به.
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