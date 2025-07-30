فرح تحول إلى مأتم.. مقتل رمانة برصاصة طائشة في حفل زفاف صديقه بالشرقية.. شقيق الضحية: السلاح كان في يد العريس (فيديو)

ليلة فرح تحولت إلى مأتم، وضحكات الحضور انقلبت إلى صرخات، حين لفظ الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، أنفاسه الأخيرة برصاصة خرجت من سلاح خرطوش، حمله أصحاب الفرح باستهتار فانتهت الحكاية بمأساة.

مقتل رمانة فى حفل زفاف صديقة بالشرقية

في مدينة القرين بمحافظة الشرقية، وصل الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة" الى حفل زفاف صديقه المقرب "فارس"، محمل بالحب والفرحة والتهاني، غير مدرك أن هذا سيكون آخر مشهد في حياته.

وأثناء اندماج رمانة فى الاحتفال بحفل زفاف صديقه مع المعازيم، كان على الجانب الآخر من الفرح أحد أصدقاء العريس، ويدعى زياد، حاملا سلاحا ناريا “خرطوش” لمحاولة إطلاق أعيرة نارية في الهواء تعبيرًا عن فرحته، تدخل العريس نفسه وأمسك معه السلاح في لحظة عبثية، لكن القدر كان أسرع، فانطلقت رصاصة قاتلة استقرت في جسد "رمانة"، ليسقط غارقًا في دمائه أمام أعين جميع المعازيم فى الفرح.

وقام الأهالي بنقل رمانه في حالة حرجة إلى مستشفى القرين المركزي، ومنه إلى مستشفى الأحرار في الزقازيق، لكن كل المحاولات لإنقاذه باءت بالفشل، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته القاتلة.

المجني عليه، فيتو

راح يؤدي واجب التهنئة عاد جثة

وقال “خالد” شقيق المجنى عليه عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، فى تصريح خاص لفيتو، إن شقيقي حضر إلى الفرح، لأداء واجب التهنئة فهو الذي كان يردد دومًا “أنا بحب فارس وبدعيله ربنا يتمم له على خير”، لكنه لم يكن يعلم أنه سيُقتل فيه برصاصة خرجت من سلاح خرطوش، دخل الفرح بطريقة غير قانونية، وتم تداوله بين بعض الحضور بكل استهتار ورعونة.

وأضاف شقيق المجني عليه أن العريس “فارس” كان هو وصديقه (زياد) يمسكان بالخرطوش معا لحظة خروج الطلقة، وهو ما يجعل تحديد من أطلق النار فعليًا أمرًا غير محسوم.

فيديو إطلاق عيار ناري من الخرطوش

ورفض خالد شقيق رمانة اتهام العريس “فارس” بمفرده، مؤكد أن مقاطع الفيديو وشهادات الشهود تظهر أن السلاح كان في يد أكثر من شخص داخل الفرح، وأنه كان يتداول بين الحاضرين بشكل عشوائي، مطالبا بسرعة ضبط كل من كان طرف في الواقعة ولا يزال طليق حتى الآن، مؤكد أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة جميع المتسببين الحقيقيين في الحادث

وأوضح "خالد" أن المسئولية تقع علي كل من سمح من أهل العريس بدخول هذا السلاح إلى الحفل، مستنكرا من كيفية دخول سلاح مثل هذا إلى الفرح وهو من نوعية غير مرخصة ومحظور تداوله في مصر.





أطالب بتحقيق العدالة الكاملة

ويطالب "شقيق رمانة" بتحقيق العدالة الكاملة ومحاسبة جميع المتورطين في الواقعة سواء بالفعل أو بالإهمال، ويرفض تمامًا طمس الحقائق أو حماية أي متورط، كما أنه يثق في عدالة القضاء المصري



‎وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول "عبد الرحمن إ" وشهرته "رمانة" مقيم بمدينة القرين، جثة هامدة إثر طلق خرطوش، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

‎وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لطلق ناري (خرطوش) أثناء حضوره حفل زفاف المدعو "ف م ح" 22 عاما، حيث أصابه الأخير أثناء إطلاق النيران في حفل زفافه.

وتم ضبط العريس المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1685 جنح القرين لسنة 2025، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشيَّع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في موكب جنائزي حاشد ومؤلم، جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، الذي لقي مصرعه بطلق ناري أطلقه العريس عن طريق الخطأ أثناء حفل زفافه.

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

منصات التواصل الاجتماعي

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي مدينة القرين، خاصة أن الضحية كان محبوبًا من الجميع، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، حيث كتب أصدقاؤه: “ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله.. القرين كلها حزينة على رمانة”.

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