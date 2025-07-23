العريس أفسد ليلة زفافه، النيابة تبدأ التحقيق في مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية مأساة إنسانية مؤلمة بعدما تحوّل حفل زفاف بمدينة القرين إلى مأتم، إثر مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، خلال احتفال العريس بزفافه.

العريس أنهى حياة رمانة بطلق ناري

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى القرين المركزي يفيد بوصول الشاب "عبد الرحمن إ."، الشهير بـ"رمانة"، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه أثناء وجوده في حفل زفاف المدعو "ف. م. ح"، 22 عامًا، بعدما أصيب بطلق ناري أطلقه العريس بشكل عشوائي احتفالًا بزفافه.

القبض على العريس في ليلة زفافه

وتم ضبط العريس المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

منصات التواصل الاجتماعي

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي مدينة القرين، خاصة أن الضحية كان محبوبًا من الجميع، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، حيث كتب أصدقاؤه: "ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله.. القرين كلها حزينة على رمانة."

المجني عليه،فيتو

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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