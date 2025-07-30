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محافظات

قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

شهدت قرية المستعمرة الشرقية بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية وصول قافلة علاجية مجانية والتي وقعت الكشف على 1586 مواطن.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة تلبية احتياجات المواطنين.

 

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين، وخاصة في المناطق البعيدة.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة استمرت على مدار يومين تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1546 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 201 باطنة، 190 أطفال، 76 جراحة، 67 أسنان، 112 رمد، 97 نساء ونظيم أسرة، 172 جلدية، 65 عظام، 88 أنف وأذن.

كما قامت القافلة بإجراء، 99 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 151، ومعمل الدم والطفيليات 268، وإحالة 7 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 44 ندوات تثقيفية، استفاد منها 582 مترددا على القافلة.

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