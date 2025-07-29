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صحة الدقهلية تعلن تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة 550 فريقًا ضمن "100 يوم صحة"

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن الحملة الوطنية "100 يوم صحة" حققت نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم نحو 90,000 خدمة صحية متكاملة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، ضمن جهود وزارة الصحة لتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا  ضمن  "100 يوم صحة" 

وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية، أن الحملة الوطنية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصحة العامة، من خلال خطة ميدانية تشمل فرقًا طبية منتشرة بجميع الإدارات الصحية، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع الهيئات المختلفة لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة.

التكامل بين القطاع الحكومي والمدني والخاص لدعم المنظومة الصحية 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب ربيع، منسق عام المبادرات الصحية بالمديرية، أن حملة "100 يوم صحة" هي امتداد فعلي لمبادرات  رئيس الجمهورية وفي مقدمتها "100 مليون صحة"، وتنطلق هذا العام تحت شعار "عام الشراكات والتعاونات"، في ضوء أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المنظومة الصحية.

 550 فريقًا طبيًا في الدقهلية  لتقديم جميع الخدمات في المبادرات 

وأضافت "ربيع" أن الحملة تستهدف تقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات الصحة العامة بشكل مكثف خلال فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، ويتم تنفيذها من خلال أكثر من 550 فريقًا طبيًا موزعين على مستوى المحافظة في 18 إدارة صحية، تشمل فرقًا ثابتة داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وأخرى متحركة في المؤسسات الحكومية، والأسواق، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى فرق متنقلة تعمل بالتزامن مع القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

الحملة حظت  بإقبال واسع من المواطنين

وأشارت إلى أن الحملة حظيت بإقبال واسع من المواطنين، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الصحية، ويحفز فرق العمل على مواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الفئات المستهدفة.

تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح فعاليات الحملة

وأكد الدكتور تامر مدكور أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح فعاليات الحملة، مع متابعة يومية ميدانية لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف الصحية المرجوة في إطار خطة الدولة للنهوض بصحة المواطنين.

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