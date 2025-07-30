اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا

تطرح الجهة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت في دبي أوبرا، تذاكر الحفل، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

موعد حفل عمر خيرت في دبي أوبرا

كما شوقت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها على منصة "إكس" الجمهور للحفل من خلال نشر البوستر، وأعلنت عن موعده، قائلة: الموسيقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا يوم 24 ديسمبر.

ويقام الحفل على مسرح دبي أوبرا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، يقدم خلاله مجموعة من أجمل مقطوعاته.

حفل عمر خيرت في الإسكندرية

من جهة أخرى، يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين متتاليين، الشهر المقبل، في مدينة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي في دورته 22.

ويقام الحفل الأول، يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أما الحفل الثاني فيقام اليوم الذي يليه الأربعاء 13 أغسطس، وذلك بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الشهير خلال الحفلين مجموعة من أروع أعماله التي، ومن أبرزها: "خلي بالك من عقلك"، "ليلة القبض على فاطمة"، "في هويد الليل"، "مسألة مبدأ 2"، "زي الهوا"، وغيرها.

عمر خيرت يودع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة

وكان الموسيقار الكبير عمر خيرت ودّع نظيره الراحل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، قائلًا: "فقدنا قامة موسيقية عظيمة من أسرة عظيمة، أثرت المكتبة الغنائية والمسرحية والموسيقية في العالم العربي، ربنا يرحمه، والفنان مش بيموت، لأن فنه بيعيش، وهذا هو العزاء".

أكد خيرت أن فنون زياد ستبقى حيّة في الوجدان العربي، مشيرًا إلى أن الفنان الحقيقي لا يموت، بل تخلده أعماله، مضيفا:"فنك عايش يا زياد الرحباني.. وإنت في قلوبنا، وفنّك مع الأجيال الجاية".

أسرة الرحابنة.. مدرسة فنية متفردة

تحدث عمر خيرت بإجلال عن عائلة الرحابنة، قائلًا: “الرحابنة عملوا تطوير عظيم في الموسيقى العربية، وأثروا المكتبة الموسيقية بأفكار جميلة وصوت عظيم زي صوت الست فيروز، هي أسرة قدمت الكثير للفن، وخلقت حالة فنية خالدة”.

زياد الرحباني.. المبدع المختلف

ووصف خيرت زياد الرحباني بأنه صاحب رؤية موسيقية متطورة، وقال:"زياد كان عبقريًا في التلحين، وقدم لوالدته السيدة فيروز ألحانًا ستبقى محفورة في التاريخ، إلى جانب كونه كاتبًا مسرحيًا مميزًا بأعمال لن تُنسى".

الدعاء الأخير

وختم عمر خيرت كلماته بالدعاء: "فنه عايش، وإن شاء الله هو في الجنة، زياد كان حالة خاصة، ومكانه محفوظ في الذاكرة والقلوب".

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