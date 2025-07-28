الإثنين 28 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الفنان الحقيقي لا يموت، عمر خيرت يودع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة

زياد الرحباني وفيروز،
زياد الرحباني وفيروز، فيتو

ودّع الموسيقار الكبير عمر خيرت نظيره الراحل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، قائلًا:"فقدنا قامة موسيقية عظيمة من أسرة عظيمة، أثرت المكتبة الغنائية والمسرحية والموسيقية في العالم العربي، ربنا يرحمه، والفنان مش بيموت، لأن فنه بيعيش، وهذا هو العزاء".

الفنان لا يرحل.. بل يبقى 

أكد خيرت أن فنون زياد ستبقى حيّة في الوجدان العربي، مشيرًا إلى أن الفنان الحقيقي لا يموت، بل تخلده أعماله، مضيفا:"فنك عايش يا زياد الرحباني.. وإنت في قلوبنا، وفنّك مع الأجيال الجاية."

أسرة الرحابنة.. مدرسة فنية متفردة

تحدث عمر خيرت بإجلال عن عائلة الرحابنة، قائلًا: “الرحابنة عملوا تطوير عظيم في الموسيقى العربية، وأثروا المكتبة الموسيقية بأفكار جميلة وصوت عظيم زي صوت الست فيروز، هي أسرة قدمت الكثير للفن، وخلقت حالة فنية خالدة”.

زياد الرحباني.. المبدع المختلف

ووصف خيرت زياد الرحباني بأنه صاحب رؤية موسيقية متطورة، وقال:"زياد كان عبقريًا في التلحين، وقدم لوالدته السيدة فيروز ألحانًا ستبقى محفورة في التاريخ، إلى جانب كونه كاتبًا مسرحيًا مميزًا بأعمال لن تُنسى".

الدعاء الأخير

وختم عمر خيرت كلماته بالدعاء:"فنه عايش، وإن شاء الله هو في الجنة، زياد كان حالة خاصة، ومكانه محفوظ في الذاكرة والقلوب".

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