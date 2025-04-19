سحر الموسيقى في أبهى صورة، أمسية استثنائية مع العالمي عمر خيرت في دبي (فيديو)

انطلق حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح كوكاكولا أرينا - دبي وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل الموسيقار عمر خيرت في دبي

واستقبل الجمهور عمر خيرت بالتصفيق الحار وبادلهم هو الآخر التحية بالقبلات.

وقدم الموسيقار عمر خيرت خلال حفله بدبي عدد من مؤلقاته الموسيقية والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ونشر الموسيقار عمر خيرت على صفحته بـ"فيس بوك" أجزاء من الحفل، وعلق قائلًا: "وكأننا نعيش الزمن مرة أخرى".



ومن ناحية أخرى كان قد وجه الموسيقار القدير عمر خيرت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عقب إحيائه حفلًا موسيقيًّا تكريمًا لمشواره الفني.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لـعمر خيرت، تحدث فيه الأخير قائلًا: "متشكر جدًّا جدًّا على التكريم اللي لن أنساه مدى حياتي، ويعني لي شيئًا كبيرًا، وبشكر تركي آل الشيخ على رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي، وشكرًا للسعودية على أنها ترعى الفن وتساعد الفنانين وبتعمل أشياء محتاج لنا كلها في العالم العربي، وتحيا مصر والسعودية والعالم العربي".

وأحيا الموسيقار عمر خيرت " في وقت سابق أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، على مسرح بكر السيد بمدينة الرياض، أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ .

وأقيمت الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية منها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوا، امرأة عصرية، وخلي بالك من عقلك.

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