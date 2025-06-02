صحة الشرقية تنفذ حملات مكثفة على المستشفيات لمتابعة انتظام العمل

كثفت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية المرور الميدانى المفاجئ على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتعامل مع التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في بالمستشفيات.

تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المنحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أكد أهمية المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير اى نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة.

الالتزام بمعايير التخزين السليمة للادوية

وأيضا الإلتزام بمعايير التخزين السليمة للأدوية وتدريب الفرق الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب العلاجية وبرامج مكافحة العدوى، بالإضافة للتواصل المباشر مع المواطنين لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

المرور المفاجئ على 14 مستسفى عام ومركزى

كما أوضح الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية، قامت بالمرورالمفاجىء على (14) مستشفى وهم " الزقازيق العام، أبو حماد المركزي، ديرب نجم،و بلبيس، الزوامل، منيا القمح، تلراك، الصوفية، الحسينية، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القنايات، القرين، السعديين المركزي"، خلال الفترات الصباحية والمسائية وخاصة بعد منتصف الليل،

تفقد الاستقبال وأقسام الطوارئ

وتم تفقد أقسام " الإستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعنايات المركزة، والحضانات، والكلى الصناعي، والمعامل، والأشعة، والعمليات، وبنوك الدم"، وذلك للإطمئنان على سير العمل، وتواجد الفرق الطبية والتمريضية، والتأكد من جودة التسجيل الطبي واتباع البروتوكولات العلاجية وفقًا لمعايير الجودة وتعليمات وزارة الصحة.

مراجعة كفاءة الاجهزة

فضلًا عن مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية وكذلك التأكيد من صيانتها الدورية، والتعامل مع التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية، والتشديد على التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، خاصة بأقسام الكلى الصناعى.

الدكتور بهاء أبوشعيشع

وذلك بإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والفرق الإشرافية بالإدارة.

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