أخبار مصر اليوم: الحكومة تطالب التجار بتخفيض أسعار السلع.. تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة.. مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. ودرجات الحرارة غدا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة.

رئيس الوزراء يطالب التجار باتفاق شامل لتخفيض أسعار مختلف السلع

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين اتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية المختلفة، لتخفيض أسعار السلع على نحو حقيقي وملموس، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.



وأكد مدبولي أن الدولة تمكنت من تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي مرت بها، ونجحت في تحقيق استقرار في سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا واضحًا نحو خفض الأسعار، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يجب أن يقابله تحسن في الأسعار بالأسواق، مؤكدًا أن أسعار السلع الحالية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي المستقر الذي تشهده البلاد.

ودعا مدبولي اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، إلى جمع رؤساء الغرف المختلفة، والاتفاق على خطوات عملية لتخفيض أسعار مختلف السلع، لا سيما السلع الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في السوق، ويخفف الأعباء عن المواطنين.



كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة للمصنّعين والتجار الجادين، من أجل الوصول إلى منظومة أسعار عادلة ومستقرة، تعزز من ثقة المواطن في الإجراءات الاقتصادية.

تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة رغم العودة المؤقتة لمدة 3 ساعات وإعلان حل الأزمة

تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة رغم العودة المؤقتة لمدة 3 ساعات وإعلان حل الأزمة الثلاثاء 29/يوليو/2025 - 10:42 م انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء محروس هنداوي شارك

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في تطور جديد لأزمة الكهرباء التي تضرب مناطق واسعة من محافظة الجيزة، تجدد مساء اليوم انقطاع التيار الكهربي بعد عودة استمرت لثلاث ساعات فقط، عقب انقطاع دام أربعة أيام متواصلة، نتيجة عطل فني جسيم ضرب محطة محولات جزيرة الذهب، ما أدى إلى تأثر عدد من المرافق والخدمات الحيوية، على رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، بسبب توقف إمدادات الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطات الرفع.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تمكن الأطقم العاملة من إصلاح الكابل 2 وإعادة التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، فضلا عن إجراء عمليات تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلين المغذيين 1 و2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: تيسيرات لـ ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين ذوي الهمم وكبار السن من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن لهم سهولة ويسر في الإدلاء بأصواتهم.

وشملت هذه التيسيرات توفير إرشادات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتقديم بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز عدد من مقار اللجان الانتخابية بكراسي متحركة وممرات مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الهيئة على أن هذه الفئات تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسّرة تضمن مشاركة الجميع دون تمييز.



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وزير الصحة: 578 مليون دولار دعما لمصابي ومرضى غزة وتخصيص 12 مبنى لأسرهم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر كانت وما زالت السند الأول والدائم لأهالي قطاع غزة، مشددًا على أن كل من يهاجم مصر لا قيمة له، وموقفنا المبدئي والثابت لا نقاش فيه.



وأشار إلي أنه عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، سخّرت مصر كل إمكانياتها الطبية والإنسانية، تم تجهيز مستشفيات في الشيخ زويد، العريش، بئر العبد بسعة 500 سرير وغرف عمليات مجهزة لأدق الجراحات.

وأشار إلي أن المستشفيات في بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة الكبرى، ودمياط استقبلت المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأوضح أن هناك 300 مستشفى مصرية استقبلت المرضى والمصابين من غزة، وتم نشر 500 سيارة إسعاف على الحدود، وأكثر من 13 ألف سرير و38 ألف طبيب مصري تم تخصيصهم للرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، وأُجري 90 ألف فحص طبي، وتم إعطاء 27 ألف جرعة لقاح للأطفال دون العاشرة.



وأشار إلى أن التكلفة التي تحملتها مصر لعلاج المصابين الفلسطينيين منذ بدء العدوان تصل الي 578 مليون دولار.

وأكد: تم تخصيص 12 مبنى سكنيًا خلال آخر 3 أشهر للأسر الفلسطينية القادمة مع المصابين، مع توفير الغذاء والملابس وكل سبل الدعم.



واختتم:"نحن لا نعمل من أجل إرضاء البشر، بل نعمل بما يُرضي الله... نقاسم اللقمة مع إخوتنا الفلسطينيين، وكل من يهاجم مصر فمكانه مزبلة التاريخ".

تفاصيل برامج جامعة عين شمس الأهلية وموعد التقديم

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن شروط الالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية وموعد فتح باب الالتحاق بالجامعة في ظل تأكيد الجامعة عن أنه لم يتم فتح باب التسجيل.



وفي ضوء التقرير التالي نوضح حقيقة فتح باب التقديم لجامعة عين شمس الأهلية وأهم التخصصات التي تضمها الجامعة.

من جانبها أكدت جامعة عين شمس أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وناشدت الجامعة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي إعلانات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صفحات غير رسمية لا تتبع الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد وآليات التقديم، والخطوات المطلوبة، سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالبرامج والدراسة والتقديم، كما سيتم الإعلان عن كافة البيانات المتعلقة بجامعة عين شمس الأهلية من خلال موقع الجامعة الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس.





كما أوضحت الجامعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج لمعلومات مغلوطة تنتحل صفة جامعة عين شمس الأهلية وتضلل الطلاب وأسرهم، مع خالص التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب.



وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وزير السياحة يصدر قرارا بزيادة أجر المرشدين السياحيين لـ 1800 جنيه في 8 ساعات

أصدر شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بشأن زيادة أجر المرشد السياحى في مصر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يومًا كاملًا 1800 جنيه، ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ 8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.



ومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدون السياحيون، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.



وأوضحت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزاري جاء في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديرًا لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.

وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يومًا كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، تفاصيل حادث اصطدام قطار القاهرة- الإسكندرية رقم 923 - بدون ركاب- بالمصد الخراساني في نهاية رصيف رقم 1 بمحطة مصر ظهر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن القطار أسفر عن وقوع تلفيات بعدد من العربات دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأوضح المصدر أن الحادث وقع نتيجة عدم تمكن السائق من السيطرة على سرعة القطار في المسافة الأخيرة قبل التوقف، ما أدى إلى احتكاك مؤخرة القطار بالحاجز الحديدي بنهاية الرصيف، ونتج عن ذلك تهشم جزئي لواجهة إحدى العربات الأخيرة وخروج جزئي لعربة أخرى عن القضبان.

وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ تحركت على الفور إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بأوناش الرفع والمعدات الفنية لإعادة العربات المتضررة إلى وضعها الطبيعي، بالتزامن مع فتح تحقيق فني موسّع للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تقصير.



وأكد المصدر، أن حركة القطارات لم تتأثر بشكل كبير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسيير الرحلات التالية بانتظام، مشددا على الحرص على سلامة الركاب ورفع كفاءة التشغيل وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وتستمر أعمال الإصلاح والتأهيل لحين الانتهاء الكامل من رفع الآثار الناتجة عن التصادم.

رفعت فياض يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بدأ اليوم رسميًا المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن المرحلة تشمل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى الطلاب الراسبين في الأعوام الماضية الذين يخضعون لنظام الثانوية العامة القديم.



وأوضح فياض أن احتساب الحد الأدنى للقبول بالكليات وفقا لطلاب الثانوية العامة بنظامها القديم سيتم وفق متوسطات تنسيق السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب في المرحلة الأولى هذا العام أقل بنحو 20 ألف طالب مقارنة بالعام الماضي، ما قد يؤثر على نسب القبول في بعض الكليات.



وأشار إلى أن الشرائح العليا من المجاميع – وفقًا للجدول التكراري – سجلت زيادة ملحوظة عن العام السابق، مما يعزز التوقعات بحدوث ارتفاع في الحد الأدنى للقبول بكليات القمة، خاصة في القطاع الطبي.

وتابع:"من المتوقع أن يشهد تنسيق كليات الطب البشري ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 2.0 إلى 3.0%، وهو ما سينعكس بدوره على كليات طب الأسنان والصيدلة أيضًا، نتيجة للتزاحم الكبير في شرائح المجاميع العليا."

1000 طالب يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات اليوم الأول لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بمختلف معامل جامعة عين شمس، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وإشراف قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.



وتوافد اكثر من ألف طالب وطالبة من حملة الثانوية العامة على مختلف معامل جامعة عين شمس و البالغ عددها ١٤ معمل حاسب آلي مزودة بـ ٣١٠ جهاز كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية،وكلية الزراعة بشبرا الخيمة،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الاداب والحاسبات والمعلومات.



حيث تم استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحلة الأولى من التنسيق وجاءت كما يلي في الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا. أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.



ومن المقرر أن تستمر أعمال تنسيق المرحلة الأولى حتى السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٥.



وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

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