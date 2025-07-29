رفعت فياض يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2025، قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بدأ اليوم رسميًا المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن المرحلة تشمل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى الطلاب الراسبين في الأعوام الماضية الذين يخضعون لنظام الثانوية العامة القديم.

متوسط تنسيق 3 سنوات.. و20 ألف طالب أقل من العام الماضي

وأوضح فياض أن احتساب الحد الأدنى للقبول بالكليات وفقا لطلاب الثانوية العامة بنظامها القديم سيتم وفق متوسطات تنسيق السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب في المرحلة الأولى هذا العام أقل بنحو 20 ألف طالب مقارنة بالعام الماضي، ما قد يؤثر على نسب القبول في بعض الكليات.

زيادة مرتقبة في تنسيق كليات القمة

وأشار إلى أن الشرائح العليا من المجاميع – وفقًا للجدول التكراري – سجلت زيادة ملحوظة عن العام السابق، مما يعزز التوقعات بحدوث ارتفاع في الحد الأدنى للقبول بكليات القمة، خاصة في القطاع الطبي.

وتابع:"من المتوقع أن يشهد تنسيق كليات الطب البشري ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 2.0 إلى 3.0%، وهو ما سينعكس بدوره على كليات طب الأسنان والصيدلة أيضًا، نتيجة للتزاحم الكبير في شرائح المجاميع العليا."

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