1000 طالب يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2025، اختتمت فعاليات اليوم الأول لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بمختلف معامل جامعة عين شمس، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وإشراف قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وتوافد اكثر من ألف طالب وطالبة من حملة الثانوية العامة على مختلف معامل جامعة عين شمس و البالغ عددها ١٤ معمل حاسب آلي مزودة بـ ٣١٠ جهاز كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية،وكلية الزراعة بشبرا الخيمة،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الاداب والحاسبات والمعلومات.

حيث تم استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

هذا وقد وجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبه لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحله الأولى من التنسيق وجاءت كما يلي في الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا. أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تنسيق المرحلة الأولى حتى السبت الموافق ٢ اغسطس ٢٠٢٥.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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