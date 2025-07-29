الهيئة الوطنية للانتخابات: تيسيرات لـ ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين ذوي الهمم وكبار السن من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن لهم سهولة ويسر في الإدلاء بأصواتهم.

وشملت هذه التيسيرات توفير إرشادات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتقديم بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز عدد من مقار اللجان الانتخابية بكراسي متحركة وممرات مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الهيئة على أن هذه الفئات تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسّرة تضمن مشاركة الجميع دون تمييز.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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