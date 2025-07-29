رئيس الوزراء يطالب التجار باتفاق شامل لتخفيض أسعار مختلف السلع

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين اتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية المختلفة، لتخفيض أسعار السلع على نحو حقيقي وملموس، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.

وأكد مدبولي أن الدولة تمكنت من تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي مرت بها، ونجحت في تحقيق استقرار في سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا واضحًا نحو خفض الأسعار، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يجب أن يقابله تحسن في الأسعار بالأسواق، مؤكدًا أن أسعار السلع الحالية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي المستقر الذي تشهده البلاد.

ودعا مدبولي اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، إلى جمع رؤساء الغرف المختلفة، والاتفاق على خطوات عملية لتخفيض أسعار مختلف السلع، لا سيما السلع الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في السوق، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة للمصنّعين والتجار الجادين، من أجل الوصول إلى منظومة أسعار عادلة ومستقرة، تعزز من ثقة المواطن في الإجراءات الاقتصادية.

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