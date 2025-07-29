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أخبار مصر

وزير السياحة يصدر قرارا بزيادة أجر المرشدين السياحيين لـ 1800 جنيه في 8 ساعات

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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أصدر شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بشأن زيادة أجر المرشد السياحى في مصر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يومًا كاملًا 1800 جنيه، ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ 8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.

القرار الوزاري بتحديد أجور المرشدين السياحيين 

ومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدون السياحيون، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية  الكبري.

تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى

وأوضحت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزارى جاء في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديرًا لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.

وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يومًا كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.

ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم تقاضى أى مرشد سياحى أجر أقل من القيمة المحددة. وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.

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