مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

محطة مصر ، كشف مصدر مسئول بالسكة الحديد، تفاصيل حادث اصطدام القطار رقم 923 القادم من الإسكندرية بالمصد الخراساني في نهاية رصيف رقم 1 بمحطة مصر ظهر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن القطار أسفر عن وقوع تلفيات بعدد من العربات دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع نتيجة عدم تمكن السائق من السيطرة على سرعة القطار في المسافة الأخيرة قبل التوقف، ما أدى إلى احتكاك مؤخرة القطار بالحاجز الحديدي بنهاية الرصيف، ونتج عن ذلك تهشم جزئي لواجهة إحدى العربات الأخيرة وخروج جزئي لعربة أخرى عن القضبان.

وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وتم تأمين الركاب وإنزالهم بسلام، كما جرى الدفع بأوناش الرفع والمعدات الفنية لإعادة العربات المتضررة إلى وضعها الطبيعي، بالتزامن مع فتح تحقيق فني موسّع للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تقصير.

وأكد المصدر، أن حركة القطارات لم تتأثر بشكل كبير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسيير الرحلات التالية بانتظام، مشددا على الحرص على سلامة الركاب ورفع كفاءة التشغيل وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وتستمر أعمال الإصلاح والتأهيل لحين الانتهاء الكامل من رفع الآثار الناتجة عن التصادم

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