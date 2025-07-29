ماتت مكة فى غزة، كفن طفلة فلسطينية رحلت جائعة وصمة عار على جبين العالم (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الطفلة مكة الغرابلي توفيت بسبب الجوع وسوء التغذية.

وفاة الطفلة مكة الغرابلي جائعة فى غزة

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى إن وفاة الطفلة مكة الغرابلي، جراء مضاعفات ناجمة عن الجوع الحاد وسوء التغذية، وسط ظروف إنسانية وصحية متدهورة ونقص حاد في الغذاء والدواء.

الطفلة مكة الغرابلي، فيتو

وتحولت مكة الغرابلي إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهور جثمانه الهذيل فى كفن اعتبره مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى شهادة عار على جبين المجتمع الدولي، فيما كتب آخر مستهجنا الصمت الإسلامي والعربي: “ماتت مكة فى غزة”.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

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