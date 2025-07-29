اعتراف صهيوني بارتكاب حكومة نتنياهو إبادة جماعية في غزة

اتهمت المنظمتان الإسرائيليتان "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة، في سابقة داخل إسرائيل.

واستند تقرير "بتسيلم" إلى تحقيقات ميدانية على مدار 20 شهرا، وخلص إلى أن إسرائيل تنتهج سياسات قتل جماعي وتدمير ممنهج وتهجير قسري.

وخلص تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن الهجمات الإسرائيلية أدت لتفكيك النظام الصحي في غزة، معتبرة ذلك سياسة متعمدة لإيذاء السكان

ومن جانبها نفت الحكومة الإسرائيلية الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة ومدفوعة سياسيا، مؤكدة أنها تستهدف فقط حركة حماس وتتخذ إجراءات لحماية المدنيين.

وأشار التقرير إلى تصريحات علنية لقادة إسرائيليين تدعو لتدمير غزة وتهجير سكانها، واعتبرها دليلا على نية الإبادة.

منظمة "بتسيلم"

وتحمل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة ودولا أوروبية مسؤولية التواطؤ عبر الدعم العسكري والسياسي المستمر.

وتأتي الاتهامات في ظل قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية.

ويعاني سكان غزة من مجاعة خانقة وسط غياب شبه تام للمساعدات، وتقارير تتحدث عن عائلات تقتات على الأعشاب ومياه البحر.

وأسفرت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 145 ألفا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.