الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف حفاظا على صحة أطفالك

المصيف
المصيف

مع استمرار موسم المصايف والنزوح إلى الشواطئ للترفيه والهروب من ارتفاع حرارة الطقس، تحرص بعض الأمهات على الذهاب إلى المصيف بالأطفال.

والذهاب إلى المصيف يحتاج إلى ترتيبات عديدة خاصة فى حالة وجود أطفال حيث تحرص كل أم على التحضير الجيد لاحتياجات الصغار قبل المصيف حفاظا على راحتهم وصحتهم 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المصيف رحلة ترفيهية عائلية وتصبح ذكرى جميلة، ولكن فى حالة وجود أطفال يحب الحرص عليهم حتى لا يصابوا بأى ضرر سواء من أشعة الشمس أو مياه البحر أو حمام السباحة، ما يؤثر على هدوء ومرح الرحلة.

نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف 

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف، منها:-

  • الاهتمام بتقديم الماء والعصائر للطفل طوال اليوم لأن الطقس الحار يفقد الطفل السوائل سريعا.
  • ممنوع لعب الصغار على البحر من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا لأنها ذروة سطوع الشمس التى قد تصيبهم بضربة الشمس وحروق الجلد، لذا يفضل جلوسهم فى أماكن الظل لحين انتهاء وقت الذروة مع العلم أن السحاب لا يمنع أشعة الشمس.
  • استخدام كريم الحماية من الشمس للاطفال قبل نزول البحر بربع ساعة وتجديده كل ساعتين وايضا تجديد عقب الخروج من البحر أو حمام السباحة.
  • يجب اصطحاب بعض الأدوية والأدوات التي تضمن سلامة الطفل فى المصيف ومن هذه الأدوية والأدوات دواء بانادول أطفال، وكريم حروق، وكريم قرص، وكحول، ومناديل مبللة، وكاب أو طاقية، ونضارة شمس صغيرة.
  • إلباس الأطفال ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة للراحة جسمهم وتغيير الملابس عند العرق والبلل الرمل.
  • إحمام الطفل بعد البحر أو حمام السباحة حتى لا يؤثر الملح أو الكلور على بشرتهم.
  • في حالة شكوى الطفل من الصداع والتعب أو احمرار وجهه يجب الحذر لأنها يمكن أن تكون بداية للإصابة بضربة الشمس، وهنا يجب جلوس الطفل في مكان به تكييف أو مروحة مع تقديم السوائل له وعمل كمادات له، وفى حالة زيادة الأعراض يجب اصطحاب الطفل لأقرب طبيب مختص أو مشفى لحمايته من أي مضاعفات خطيرة تؤثر على حياته.
الأطفال والمصيف 
الأطفال والمصيف 

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار 

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:

  • شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.
  • تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.
  • إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة
    لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.
  • إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.
  • تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.
  • تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.
  • الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.
  • عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.
txt

3 نصائح لحماية طفلك من نزيف الأنف في الصيف

txt

علامات تؤكد أن طفلك يعاني من مشاكل في الكلى

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصيف الصيف البحر نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

استشارى: الطقس الحار يؤثر على شهية طفلك وهذه أبرز الحلول

أعراض تطرأ على طفلك لأسباب غير متوقعة

أسباب تغير رائحة براز طفلك وطرق علاجها

4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا

الأكثر قراءة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

لليوم الرابع على التوالي.. الكهرباء تفشل في إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الفضة بالصاغة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

الجرام بـ 5790 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads