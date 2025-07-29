نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف حفاظا على صحة أطفالك

مع استمرار موسم المصايف والنزوح إلى الشواطئ للترفيه والهروب من ارتفاع حرارة الطقس، تحرص بعض الأمهات على الذهاب إلى المصيف بالأطفال.

والذهاب إلى المصيف يحتاج إلى ترتيبات عديدة خاصة فى حالة وجود أطفال حيث تحرص كل أم على التحضير الجيد لاحتياجات الصغار قبل المصيف حفاظا على راحتهم وصحتهم

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المصيف رحلة ترفيهية عائلية وتصبح ذكرى جميلة، ولكن فى حالة وجود أطفال يحب الحرص عليهم حتى لا يصابوا بأى ضرر سواء من أشعة الشمس أو مياه البحر أو حمام السباحة، ما يؤثر على هدوء ومرح الرحلة.

نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند الذهاب إلى المصيف، منها:-

الاهتمام بتقديم الماء والعصائر للطفل طوال اليوم لأن الطقس الحار يفقد الطفل السوائل سريعا.

ممنوع لعب الصغار على البحر من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا لأنها ذروة سطوع الشمس التى قد تصيبهم بضربة الشمس وحروق الجلد، لذا يفضل جلوسهم فى أماكن الظل لحين انتهاء وقت الذروة مع العلم أن السحاب لا يمنع أشعة الشمس.

استخدام كريم الحماية من الشمس للاطفال قبل نزول البحر بربع ساعة وتجديده كل ساعتين وايضا تجديد عقب الخروج من البحر أو حمام السباحة.

يجب اصطحاب بعض الأدوية والأدوات التي تضمن سلامة الطفل فى المصيف ومن هذه الأدوية والأدوات دواء بانادول أطفال، وكريم حروق، وكريم قرص، وكحول، ومناديل مبللة، وكاب أو طاقية، ونضارة شمس صغيرة.

إلباس الأطفال ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة للراحة جسمهم وتغيير الملابس عند العرق والبلل الرمل.

إحمام الطفل بعد البحر أو حمام السباحة حتى لا يؤثر الملح أو الكلور على بشرتهم.

في حالة شكوى الطفل من الصداع والتعب أو احمرار وجهه يجب الحذر لأنها يمكن أن تكون بداية للإصابة بضربة الشمس، وهنا يجب جلوس الطفل في مكان به تكييف أو مروحة مع تقديم السوائل له وعمل كمادات له، وفى حالة زيادة الأعراض يجب اصطحاب الطفل لأقرب طبيب مختص أو مشفى لحمايته من أي مضاعفات خطيرة تؤثر على حياته.

الأطفال والمصيف

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

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