مايوهات المحجبات تشعل الأسواق مع بداية موسم المصيف، أسعار تبدأ من 450 جنيها في العتبة (فيديو وصور)

تشهد الأسواق المصرية إقبالًا متزايدًا على مايوهات المحجبات والبوركيني مع بداية موسم المصيف، حيث باتت هذه القطع ضرورة أساسية للمرأة المحجبة التي تريد الاستمتاع بوقتها على الشاطئ دون التنازل عن مبادئها أو راحتها.

تقليد هادية غالب يقود الموضة

يحتل تقليد المايو المستوحى من تصميمات النجمة هادية غالب مكانة خاصة في قلوب المتسوقات، حيث يتكون هذا الطقم الأنيق من عدة قطع متناسقة تشمل البنطلون والفستان الطويل، بالإضافة إلى النظارة الشمسية والشنطة المصنوعة من نفس الأقمشة والنقوش، مما يضفي لمسة عصرية وجذابة على الإطلالة الشاطئية.

تنوع الأسعار يناسب جميع الفئات

تتراوح أسعار مايوهات المحجبات في السوق العتبة بين 480 جنيهًا و1250 جنيهًا، وهو ما يتيح للمستهلكات من مختلف الفئات الاقتصادية إمكانية الحصول على مايو مناسب لميزانيتهن.

تبدأ الأسعار من 480 جنيهًا للقطع الأساسية البسيطة، بينما ترتفع لتصل إلى 1250 جنيهًا للطقم الكامل المستوحى من تصميمات هادية غالب والذي يشمل جميع الإكسسوارات المتناسقة.

ازدهار السوق مع بداية الموسم

تؤكد صاحبات متاجر الملابس النسائية أن الطلب على مايوهات المحجبات يشهد نموًا ملحوظًا مع اقتراب فصل الصيف وبداية موسم الإجازات. وتشير الإحصائيات إلى أن المبيعات تزداد بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه القطع الملبسية للمرأة العصرية.

التنوع في المقاسات والألوان

يتميز السوق الحالي بتنوع واسع في المقاسات التي تناسب جميع أشكال الجسم، بدءًا من المقاس الصغير وحتى المقاسات الكبيرة، مما يضمن حصول كل امرأة على القطعة المثالية لها. كما تتنوع الألوان بشكل لافت، حيث تجد المستهلكة خيارات واسعة تتراوح بين الألوان الكلاسيكية الهادئة مثل الأزرق الداكن والأسود، والألوان الزاهية العصرية مثل الفيروزي والوردي والأحمر.

نقوش وتصاميم عصرية

تتسابق العلامات التجارية على تقديم تصاميم مبتكرة تجمع بين الأناقة والعملية، حيث تتنوع النقوش بين الأشكال الهندسية العصرية والزخارف التقليدية والورود الرومانسية. هذا التنوع يلبي أذواق المستهلكات المختلفة ويتيح لكل امرأة إيجاد التصميم الذي يعبر عن شخصيتها.

جودة الأقمشة والراحة

تركز الشركات المنتجة على استخدام أقمشة عالية الجودة تتميز بقدرتها على مقاومة الماء المالح وأشعة الشمس، مع ضمان الراحة والمرونة أثناء الحركة. كما تحرص على استخدام خامات سريعة الجفاف لضمان راحة أكبر للمستخدمة.

يستمر نمو سوق مايوهات المحجبات في مصر، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية الاستمتاع بالأنشطة البحرية مع الحفاظ على الخصوصية والراحة. كما أن دخول علامات تجارية عالمية جديدة للسوق المصري يعد بمزيد من التنوع والجودة في المستقبل القريب.

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