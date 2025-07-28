أعراض ضربة الشمس، احذريها فى الموجة الحارة

أعراض ضربة الشمس، ضربة الشمس من الإصابات المفاجئة التى تحدث نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة ويصاب بها الكبار والصغار.

وأعراض ضربة الشمس، عديدة ومعروفة ويجب التعامل معها سريعا لإنقاذ المريض لأن مضاعفاتها خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ضربة الشمس من الحالات الصحية الطارئة التي تحدث نتيجة التعرض المفرط والمباشر لأشعة الشمس أو الحرارة الشديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وفقدان القدرة على تنظيمها، وإذا لم تعالج بسرعة، قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

أعراض ضربة الشمس

وأضاف خليل، أن من أعراض ضربة الشمس:-

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم (تصل أحيانا إلى 40° مئوية أو أكثر).

صداع قوي وشعور بالدوار أو الدوخة.

جفاف الفم والعطش الشديد.

تسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس.

اضطرابات في التعرق (توقف التعرق رغم الحرارة المرتفعة).

تشنجات عضلية وضعف عام في الجسم.

غثيان وقيء متكرر.

ارتباك أو فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

أسباب ضربة الشمس

وتابع، أن من أسباب ضربة الشمس:-

التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس الحارقة خاصة في ساعات الذروة (من 10 صباحا حتى 4 عصرا).

القيام بمجهود بدني كبير في بيئة حارة دون شرب كمية كافية من السوائل.

ارتداء ملابس ثقيلة أو غير مناسبة للحرارة تمنع تبخر العرق وتبريد الجسم.

الجفاف ونقص السوائل في الجسم.

بعض الأمراض المزمنة أو الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم في التحكم بدرجة الحرارة.

أعراض ضربة الشمس

مخاطر ضربة الشمس

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه يجب الاهتمام بعلاج ضربة الشمس سريعا، لأن مضاعفاتها خطيرة، ومن مخاطر ضربة الشمس:-

فشل في وظائف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد.

اضطرابات في الجهاز العصبي قد تصل إلى فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة.

صدمة حرارية تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

ارتفاع خطر الإصابة بالجفاف الحاد ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

علاج ضربة الشمس

وأضاف الدكتور محمد، أنه عند إصابة شخص بضربة الشمس، يجب إتباع بعض الخطوات لعلاجه سريعا، ومن طرق علاج ضربة الشمس:-

نقل المصاب فور إلى مكان مظلل أو بارد.

خلع الملابس الثقيلة وتبريد الجسم باستخدام كمادات باردة أو مروحة.

إعطاء المصاب ماء بارد أو مشروبات تحتوي على أملاح معدنية لتعويض السوائل إذا كان واعي.

في الحالات الشديدة، يجب طلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى حيث قد يحتاج إلى محاليل وريدية أو علاج طبي متخصص.

نصائح لتفادي الإصابة بضربة الشمس

وتابع، أنه لتفادى الإصابة بضربة الشمس، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة خاصة وقت الذروة.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون وقبعة لحماية الرأس.

شرب كميات كافية من الماء والسوائل بشكل منتظم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الحروق.

أخذ فترات راحة متكررة في أماكن باردة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة في الطقس الحار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.