نصائح مهمة يجب اتباعها مع أطفالك في المصيف

بدأ موسم المصايف حيث تذهب الأسر إلى المدن الساحلية لقضاء وقت ممتع فى المصايف والهروب من ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وفى المصايف تحرص بعض الأمهات على العناية لجلد الطفل لحمايته من حروق الشمس التى قد يكون لها مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه على الرغم من أن تواجد الطفل عند البحر له أهمية بشكل عام، إلا أنه يسبب لبعضهم الأضرار، خاصة الذين يقل أعمارهم عن سنة، لهذا يتوجب على الأهل توخي الحذر في اصطحاب الأطفال معهم إلى المصيف.

العمر المناسب لسفر الطفل إلى المصيف

وأضاف عبد الحميد، إن أفضل وقت لسفر الطفل على الأقل بعد أن يتم تطعيمه تطعيم الشهرين، كما أنه يمكن السفر مسافات طويلة إذا كانت وسيلة السفر بها تهوية ويستطيع الطفل أن يرضع فيها عند الطلب.

الأطفال والمصايف

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل عند الذهاب إلى المصيف

وتابع، أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب اصطحابها والحذر منها، عند الذهاب الى المصيف بالأطفال، وهي:-

اختيار التوقيت، فلا يصح الذهاب إلي المصيف في الأوقات التي فيها موجة حارة.

التأكد من البحر أنه أمن.

يجب أن لا ينزل الطفل الماء ولا يتعرض للشمس إلا من 8 صباحا إلى 11 صباحا ومن 5 مساء لـ 7 مساء.

لا يترك الطفل في الماء أكثر من ساعة فلابد أن يأخذ راحة بعد كل ساعة على الأكثر ولا يتعرض للشمس ويعمل مجهود متواصل حتى لا يصاب بإعياء وترتفع حرارته.

يجب أن يشرب الطفل الماء كثيرا.

يجب أن تكون عين الأم على الطفل طول الوقت والأفضل النزول معه الماء.

عندما يخرج الطفل، لابد أن يأخذ حمام بماء نظيفة مع غسل عينيه جيدا.

ارتداء البنات «بونيه شعر» حتى لا يتقصف شعرهن من الماء المالحة واستخدام شامبو وليس ماء فقط.

استخدام «صن بلوك» واقي للشمس.

إذا كان الطفل مازال يرتدي «بامبرز» يجب أن يرتدي البامبرز الخاص بالسباحة أو اتركيه من غيره.

طرق التعامل مع الطفل عند إصابته بضربة الشمس

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أنه فى حالة أخذ الطفل ضربة شمس يجب إتباع الآتي:

الجلوس في مكان به تهوية جيدة.

يأخذ حمام بماء نظيفة.

تخفيف ملابسه عن المعتاد أن يلبسه.

يشرب عصير طازج ويفضل أن تكون موالح ليمون، برتقال، فراولة.

عمل كمادات ماء فاترة تحت الإبط وبين الفخذين وعلى الرقبة.

إعطاءه خافض حرارة.

وضع كريم مرطب للجلد.

استخدام قطرة مرطبة للعين.