علامات تؤكد أن طفلك يعاني من مشاكل في الكلى

الكلى من الأعضاء المهمة والحيوية بالحسم فهي تنقي الدم من السموم وتطردها خارج الجسم لذا أي مشكلة بها تؤثر بشكل سلبي على الصحة.

وأمراض الكلى عديدة ولا تصيب الكبار فقط بل تصيب الصغار أيضا، لذا على الأمهات الحذر من أى أعراض تطرأ على الطفل حفاظا على صحة الكلى.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الكليتن لا تفلتر البول فقط كما يعتقد البعض بل تفلتر الجسم بأكمله من السموم وبالتالى عند حدوث خلل بها يصاب الجسم بمخاطر عديدة.

علامات تؤكد إصابة طفلك بمشاكل في الكلى

وأضاف عبد الحميد، أن هناك علامات تظهر على الطفل تؤكد أنه يعاني من مشاكل في الكلى، منها:

تورم في وجه الطفل أو ساقه، خاصة عند الاستيقاظ

لون البول يصبح داكن أو به دم

قلة البول عند الطفل أو شبه منقطع.

شكوى الطفل من ألم فى جنبه أو ظهره

ملاحظة أن الطفل دائما مرهق وخامل

فقدان في الشهية

التعرق الكثير أثناء النوم

وجه الطفل شاحب أو أصفر

بطن الطفل منتفخة بدون سبب

ضغط الطفل عالي بدون سبب واضح

مشاكل الكلى عند الأطفال

مخاطر يصاب بها الطفل تؤثر على صحة الكلى

وتابع، أن جميع هذه العلامات ليست أعراض بسيطة بل تدل على وجود خطر على كلى الطفل، مثل:-

التهابات متكررة في البول أو الكلى

عيوب خلقية في مجرى البول أو الكلى (مثل الارتجاع البولي)

أمراض مناعية مثل متلازمة النفروتك

ارتفاع ضغط الدم أو السكر

الجفاف الشديد بسبب النزلات المعوية

بعض الأدوية اللي تؤثر على الكلى.

التهابات مثل التهاب الحلق ولم يتم علاجه.

حصوات في الكلى رغم إنها نادرة في الأطفال ولكنها تحدث.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه على كل أم فى حال ظهور العلامات السابقة أو واحدة منها على الطفل يجب الكشف الفورى لدى طبيب مختص مع إجراء تحاليل الطفل وتكون عبارة عن بول ووظائف كلى سونار للاطمئنان على صحة الطفل واكتشاف اى مشكلة فى الكلى مبكرا لسرعة علاجها ما يحمى الطفل من مشاكل خطيرة قد تصيب الكلى وتهدد حياة الطفل.

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