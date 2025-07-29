الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

سقوط 30 شهيدا في قصف إسرائيلي على منازل مخيمات شمال النصيرات بغزة

شهداء غزة،فيتو
شهداء غزة،فيتو

أعلنت مستشفى العودة، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 30 شهيدا في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منازل في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال: إن  قطاع غزة الذي عصفت به الحرب بات مكانًا للموت والمعاناة الإنسانية الشديدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة.

نقر بحق الفلسطينيين في إقامة وطن

وأكد الوزير أن فرنسا تُقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن هذا الحق لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه تحت أي مبررات.

"نؤيد حل الدولتين منذ عقود"

وجدد وزير الخارجية الفرنسي تمسك بلاده بـ حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام، موضحًا أن فرنسا تدعم هذا المسار منذ عقود طويلة، وهو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين معًا.

نرفض فرض الأمر الواقع

وقال الوزير: إن باريس ترفض حتمية الأمر الواقع الذي تُحاول بعض الأطراف ترسيخه بالقوة، مضيفًا:"لا يجب أن نُسلِّم بالوضع الحالي كأمر محتوم، بل أمامنا الآن فرصة لتحقيق السلام".

دعوة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

واختتم تصريحاته بمطالبة واضحة لـ إسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية لا يمكن أن تستمر، والمجتمع الدولي مطالب بموقف حازم.

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إسرائيل الشعب الفلسطيني جان نويل بارو حق الفلسطينيين شمال النصيرات

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