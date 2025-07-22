الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

الزغاريد تصدح في منزل وسام أول الجمهورية دمج، والأب: شرفتنا (فيديو)

وسام ـ أول الثانوية
وسام ـ أول الثانوية العامة بين أفراد أسرتها، فيتو

امتلأت أركان المنزل بالزغاريد، وارتسمت ملامح الفخر والفرح على وجوه أسرة الطالبة وسام بكري حسن، ابنة قرية دلاص التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف، بعدما حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم – فئة الدمج التعليمي، في إنجاز كبير يضاف إلى قائمة المتفوقين من أبناء المحافظة.

أول الجمهورية: مكنتش متوقعة

 

وقالت وسام إن الخبر جاء إليها كمفاجأة سعيدة لم تكن تتوقعها، حيث علمت بتفوقها من خلال مواقع الأخبار على الإنترنت، ولم تتلقَ المكالمة التقليدية من الوزير، إلا أن الفرحة كانت لا توصف، مؤكدة أنها كانت تذاكر يوميًا من 6 إلى 8 ساعات، وسط دعم لا محدود من والدتها.

 

وأضافت أن والدتها كانت سندها الأول، وتعتبرها قدوتها في الحياة، إلى جانب الدكتور مجدي يعقوب، الذي ترى فيه نموذجًا يُحتذى به في العلم والإنسانية.

 

والدها: شرفتني وربنا جبر بخاطرنا

وقال والد وسام، الذي يعمل في الأعمال الحرة، إن شعور الفخر بابنته لا يمكن وصفه، مضيفًا: "كانت دايمًا مجتهدة، وكنت واثق إنها هتشرفنا وتفرّحنا، وربنا جبر بخاطرنا".

 

وأعربت والدتها، المعلمة بمدرسة ابتدائية، عن سعادتها قائلة: "الحمد لله.. وسام تعبت كتير، وأنا كنت دايمًا بحاول أهيئ لها الجو المناسب، وربنا ما ضيعش تعبها".

ولم تُخفِ الجدة دموعها وهي تدعو لحفيدتها بالتوفيق، قائلة: "كنت بدعيلها طول الوقت، وفرحتي النهاردة بالدنيا وما فيها".

وتنتمي وسام إلى أسرة بسيطة، ولديها شقيقان: محمد الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وذكرى الطالبة بكلية الفنون التطبيقية.

 

وأكدت وسام، أول الثانوية العامة دمج، أنها تطمح إلى الالتحاق بـ كلية الطب، لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة ناجحة تخدم المرضى وتكون مصدر فخر لعائلتها وبلدها.

 

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