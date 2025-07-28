أخبار الفن اليوم: وفاة شقيق المخرج خالد جلال.. 3 مشاهد مؤثرة بجنازة زيادة الرحباني.. رسالة مؤثرة من ميمي جمال لزوجها الراحل حسن مصطفى

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

توفى، اليوم الأحد، حسن شقيق المخرج المسرحي خالد جلال، بعد إصابته بأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “فيتو” إن جنازة الراحل ستشيع، غدا الثلاثاء، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

جنازة مهيبة وحزن طاغ، هذا ما رصدته الأعين في وداع الموسيقار زياد الرحباني من كنيسة رقاد السيدة ببيروت، فلم يكن زياد مجرد موسيقي أو شاعر مر مرور الكرام، لكنه مبدع استثنائي جعل الموسيقى تتحدث بما لم تستطع أن تنطق به الألسنة.



كانت جنازة زياد الرحباني عبارة عن لوحة حزينة رسمتها ملامح المشيعين، الذين انهمرت دموعهم في مشهد الوداع الأخير

بدأ الفنان ماجد المصرى تصوير مشاهده الأولى في فيلم الست لما مع النجمة يسرا والذي يتواصل تصويره حاليًا، حيث التحق المصري بأسرة العمل لتجسيد شخصية زوج يسرا ويواجهان العديد من المواقف خلال حياتهما.





قدم فريق العرض المسرحي “عريس البحر” مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح ميامي بوسط القاهرة.





تستعد الفنانة شيري عادل لبدء تصوير حكاية "ديجافو" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"، بمشاركة النجوم أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، في إطار درامي إنساني غامض.

وجهت الفنانة الكبيرة ميمي جمال رسالة مؤثرة لروح زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، وذلك خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي أقيمت، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.





يشارك الفنان محمد محمود في فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز،ويلعب شخصية والد كريم محمود عبدالعزيز.



وكان قد انضم الفنان محمود حافظ لأبطال فيلم “طلقني” الذي يتم تصويره حاليًا، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

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