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ثقافة وفنون

وفاة شقيق المخرج خالد جلال وتشييع جنازته من مسجد الشرطة غدا

المخرج خالد جلال؛
المخرج خالد جلال؛ فيتو

توفى، اليوم الأحد، حسن شقيق المخرج المسرحي خالد جلال، بعد إصابته بأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد تشييع جنازة شقيق المخرج خالد جلال 

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “فيتو” إن جنازة الراحل ستشيع، غدا الثلاثاء، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

 

يذكر أن خالد جلال هو مخرج مسرحي شهير، تقلد عدة منصاب، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس قطاع الانتاج الثقافي ورئيس مركز الإبداع الفني.

 

وساهم جلال في اكتشاف عدد كبير من النجوم، من خلال الورشة الفنية التي يديرها ويشرف عليها، ومن بينهؤلاء النجوم، محمد فراج ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد ونضال الشافعي وهشام اسماعيل ومحمد ثروت ومحمد سلام وآخرين

 

وكان من المفترض أن يجري اليوم المخرج خالد جلال البروفات النهائية لمسرحية “حواديت” التي سيقدم علي مسرح سيد درويش في الإسكندرية تحت رعاية وزير الثقافة الاستاذ الدكتور احمد هنو 

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