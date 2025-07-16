الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

جدول ومواعيد عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ18

مؤتمر المهرجان القومي
مؤتمر المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن جدول ومواعيد عروض المهرجان هذا العام، والمسارح التي تستضيف العروض خلال دورة 2025. 

جدول عروض المهرجان القومي للمسرح المصري 

العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح 

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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