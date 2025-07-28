برنامج وصلة ينظم لقاءً جماهيريًا مع سعيد سليمان وياسمين إمام بمهرجان القومي للمسرح (صور)

في إطار الفعاليات الفكرية للدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وتحت مظلة برنامج "وصلة"، الذي يهدف إلى مدّ جسور التواصل والحوار بين الأجيال المسرحية المختلفة، التقى الجمهور في جلسة ثرية جمعت بين المخرج والكاتب سعيد سليمان والكاتبة ياسمين إمام شغف، وأدارها الناقد محمد أمين عبد الصمد.

من الدادية إلى الأوبرا الشعبية

المخرج سعيد سليمان روى تفاصيل انطلاقته المسرحية قائلًا: "بدأت حكايتي مع المسرح من غرفة صغيرة في مركز شباب، ولم أكن وقتها قد قرأت سوى كتابٍ واحد فقط، كان عن المسرح لديستويفسكي، كتاب متمرد.. وهكذا بدأت المسرح عندي كموقف تمرد، وقدمت أول عرض مسرحي بعنوان الصرخة، وكان عرضًا داخل غرفة بمركز الشباب، ودعوت د. أحمد سخسوس لمشاهدته، وبعد العرض أخبرنا أننا قدمنا عرضنا بمعايير نقدية وطبقنا إحدى المدارس المسرحية فذهبت أبحث عنها.

ثم أوضح كيف قادته هذه التجربة إلى الغوص في التراث الشعبي والتصوف، من خلال حلقات الذكر والموال الشعبي، مما دفعه إلى صياغة ما أسماه بـ"الأوبرا الشعبية"، مؤكدًا أن كل عرض يقدمه هو انعكاس لتجربة داخلية وفكرية يعيشها، ويحمل تساؤلاته الفنية والوجودية.

التراث كحالة عقائدية وفنية

وأضاف سليمان: في تجربتي مع الموروث الشعبي، وجدت أن الاشتباك مع التراث دائمًا ما يكون اشتباكًا عقائديًا أيضًا، ففي قصة (حسن ونعيمة)، مثلًا، تتجسد نعيمة كفتاة متمردة على تقاليد القبيلة، خرجت عن سلطة الأب، وهذه المرويات الشعبية تكشف عن جوهر الإنسان وصراعه الداخلي، وهو ما أحرص على تقديمه مسرحيًا."

وأكد اهتمامه الكبير بجسد الممثل، قائلًا: الممثل الشامل هو مشروعي. أدرّب الممثلين على أداءات جسدية وصوفية ويوغا، بحسب نوع العرض، حتى يصبح جسد الممثل وسيلة تعبير كاملة، قادرة على الوصول للمتلقي دون وسائط".

ياسمين إمام شغف البدايات من اليوميات.. والانطلاق من التحدي

أما الكاتبة ياسمين إمام شغف، فشاركت تجربتها الممتدة من القصة القصيرة إلى المسرح، قائلة: بدأت الكتابة من اليوميات، ثم القصة القصيرة، وواجهت في الجامعة انتقادات حادة، لكنني استفدت منها، وبدأت أتنقل تدريجيًا من الشعر إلى القصة، ثم إلى السيناريو، حتى جاءت محطتي الأهم حين انتقلت إلى القاهرة".

وتتابع: “في البداية كنت متفرجة فقط على المسرح، ثم انجذبت له، وبدأت أكتب أول نص مسرحي، وكان مليئًا بالمحاولات والتعديلات، من بينها نص فردة حذاء واحدة تسع للجميع الذي فاز بالمركز الثاني في جائزة ساويرس الثقافية”.

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